Salon international de photographie du G.P.R.V. Rue Charles Joseph Riquier Vernon

Vernon

Salon international de photographie du G.P.R.V.

Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe Auguste Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-09

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-09

Salon international d’art photographique patronné par la Fédération Photographique de France, la Fédération Internationale d’Art Photographique, la Photographic Society of America et la Global Photographic Union.

C’est une exposition de photographies issues du monde entier et réalisées par des auteurs de haut niveau. L’exposition accueillera également des photographies historiques sur le thème Photographe et métiers liés en écho avec les commémorations nationales des 200 ans de la photographie, ainsi qu’une sélection de photographies des membres du G.P.R.V. sur le même thème.

Vernissage samedi 9 mai à 11h.

Entrée gratuite, ouvert à tout public et sans réservation. .

Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe Auguste Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 47 54

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English : Salon international de photographie du G.P.R.V.

L’événement Salon international de photographie du G.P.R.V. Vernon a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération