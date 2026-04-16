Salon international de photographie du G.P.R.V. Rue Charles Joseph Riquier Vernon
Salon international de photographie du G.P.R.V. Rue Charles Joseph Riquier Vernon samedi 9 mai 2026.
Vernon
Salon international de photographie du G.P.R.V.
Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe Auguste Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-09
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-09
Salon international d’art photographique patronné par la Fédération Photographique de France, la Fédération Internationale d’Art Photographique, la Photographic Society of America et la Global Photographic Union.
C’est une exposition de photographies issues du monde entier et réalisées par des auteurs de haut niveau. L’exposition accueillera également des photographies historiques sur le thème Photographe et métiers liés en écho avec les commémorations nationales des 200 ans de la photographie, ainsi qu’une sélection de photographies des membres du G.P.R.V. sur le même thème.
Vernissage samedi 9 mai à 11h.
Entrée gratuite, ouvert à tout public et sans réservation. .
Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe Auguste Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 47 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon international de photographie du G.P.R.V.
L’événement Salon international de photographie du G.P.R.V. Vernon a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- Stage aquarelle Approche botanique Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon 18 avril 2026
- Exposition Valérie Prats Rue Saint-Sauveur Vernon 20 avril 2026
- Conférence Les couvents des Pénitents du tiers Ordre aux XVIIe et XVIIIe siècles Espace Philippe Auguste Vernon 23 avril 2026
- Théâtre Un Polar Spaghetti Théâtre du Campus Vernon 25 avril 2026
- Les Harp’Eure Espace Philippe-Auguste Vernon 29 avril 2026