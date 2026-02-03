Matinette Médiathèque de Vernon Vernon
Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Début : 2026-03-21 11:00:00
fin : 2026-03-21 11:45:00
Éveil autour de la lecture de livres, de chansons et de sensorialité
À l’occasion de la semaine de la petite enfance, éveil autour de la lecture de livres, de chansons et de sensorialité
Pour les enfants non scolarisés et 1 seul parent .
