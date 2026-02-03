Matinette Médiathèque de Vernon Vernon

Matinette

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 11:00:00

fin : 2026-03-21 11:45:00

Date(s) :

2026-03-21

Éveil autour de la lecture de livres, de chansons et de sensorialité

À l’occasion de la semaine de la petite enfance, éveil autour de la lecture de livres, de chansons et de sensorialité

Pour les enfants non scolarisés et 1 seul parent .

Médiathèque de Vernon 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Matinette

L’événement Matinette Vernon a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération