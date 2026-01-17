Les rendez-vous de l’été Après-midi festive aux Valmeux Espace Information Médiation Vernon
Les rendez-vous de l’été Après-midi festive aux Valmeux Espace Information Médiation Vernon vendredi 3 juillet 2026.
Vernon
Les rendez-vous de l’été Après-midi festive aux Valmeux
Espace Information Médiation 10 rue des Grands Renards Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 12:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Repas partagé, animations et rencontres conviviales rythmeront cette journée ouverte à tous.
Plus d’infos Espace Information Médiation .
Espace Information Médiation 10 rue des Grands Renards Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 21 30
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English : Les rendez-vous de l’été Après-midi festive aux Valmeux
L’événement Les rendez-vous de l’été Après-midi festive aux Valmeux Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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