Les rendez-vous de l’été Tournoi national féminin P1000 Tennis Club de Vernon Vernon
vendredi 3 juillet 2026 · Tennis Club de Vernon · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Les rendez-vous de l’été Tournoi national féminin P1000
Tennis Club de Vernon Route de Giverny Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-03
Trois jours de compétition de haut niveau et d’animations autour du padel féminin. .
Tennis Club de Vernon Route de Giverny Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 21 23 32
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English : Les rendez-vous de l’été Tournoi national féminin P1000
L’événement Les rendez-vous de l’été Tournoi national féminin P1000 Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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