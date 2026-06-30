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AGENDA · Vernon

Les rendez-vous de l’été Tournoi national féminin P1000 Tennis Club de Vernon Vernon

vendredi 3 juillet 2026 · Tennis Club de Vernon · Vernon

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Lieu
Tennis Club de Vernon
Adresse
Route de Giverny
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Les rendez-vous de l’été Tournoi national féminin P1000

Tennis Club de Vernon Route de Giverny Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-03

Trois jours de compétition de haut niveau et d’animations autour du padel féminin.   .

Tennis Club de Vernon Route de Giverny Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 21 23 32 

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English : Les rendez-vous de l’été Tournoi national féminin P1000

L’événement Les rendez-vous de l’été Tournoi national féminin P1000 Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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