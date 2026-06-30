Les rendez-vous de l’été Tournoi national féminin P1000 Tennis Club de Vernon Vernon

Informations pratiques

Vernon

Les rendez-vous de l’été Tournoi national féminin P1000

Tennis Club de Vernon Route de Giverny Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Trois jours de compétition de haut niveau et d’animations autour du padel féminin. .

Tennis Club de Vernon Route de Giverny Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 21 23 32

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English : Les rendez-vous de l’été Tournoi national féminin P1000

L’événement Les rendez-vous de l’été Tournoi national féminin P1000 Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération