Noé Studio Vaiana, la légende du bout du monde 4 Cinémas Theatre Vernon

Informations pratiques

Vernon

Noé Studio Vaiana, la légende du bout du monde

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-12

Le cinéma de Vernon s et Noe Studio vous invitent à (re)découvrir sur grand écran les aventures de Vaiana et du demi-dieu Maui ! Un rendez-visuel incontournable pour toute la famille pendant les vacances.

Le petit plus Une animation spéciale sur grand écran sera proposée juste avant le début de la séance ! .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Noé Studio Vaiana, la légende du bout du monde

L’événement Noé Studio Vaiana, la légende du bout du monde Vernon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération