Noé Studio Vaiana, la légende du bout du monde 4 Cinémas Theatre Vernon
samedi 11 juillet 2026 · 4 Cinémas Theatre · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Noé Studio Vaiana, la légende du bout du monde
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12
Le cinéma de Vernon s et Noe Studio vous invitent à (re)découvrir sur grand écran les aventures de Vaiana et du demi-dieu Maui ! Un rendez-visuel incontournable pour toute la famille pendant les vacances.
Le petit plus Une animation spéciale sur grand écran sera proposée juste avant le début de la séance ! .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Noé Studio Vaiana, la légende du bout du monde
L’événement Noé Studio Vaiana, la légende du bout du monde Vernon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- Atelier de conversation en français Bibliothèque des Valmeux Vernon 30 juin 2026
- Atelier Sprite Comics Médiathèque de Vernon Vernon 1 juillet 2026
- Soirées Raclette Broc & Délices Vernon 1 juillet 2026
- Atelier Couture libre et troc de livre Campus des Associations Vernon 2 juillet 2026
- Les rendez-vous de l’été Vernon 3 juillet 2026