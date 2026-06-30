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AGENDA · Vernon

Noé Studio Vaiana, la légende du bout du monde 4 Cinémas Theatre Vernon

samedi 11 juillet 2026 · 4 Cinémas Theatre · Vernon

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
4 Cinémas Theatre
Adresse
1 place de Paris
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Noé Studio Vaiana, la légende du bout du monde

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 14:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11 2026-07-12

Le cinéma de Vernon s et Noe Studio vous invitent à (re)découvrir sur grand écran les aventures de Vaiana et du demi-dieu Maui ! Un rendez-visuel incontournable pour toute la famille pendant les vacances.

Le petit plus Une animation spéciale sur grand écran sera proposée juste avant le début de la séance !   .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Noé Studio Vaiana, la légende du bout du monde

L’événement Noé Studio Vaiana, la légende du bout du monde Vernon a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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