Heure du conte La Compagnie des Livres Vernon
Heure du conte La Compagnie des Livres Vernon samedi 10 janvier 2026.
Heure du conte
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10 11:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-10 2026-01-31
Venez passez un moment convivial autour d’une lecture thématique de la Normandie.
A partir de 2 ans. .
La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Heure du conte
L’événement Heure du conte Vernon a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération