Heure du conte

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure

Début : 2026-01-10 11:00:00

fin : 2026-01-31

Venez passez un moment convivial autour d’une lecture thématique de la Normandie.

A partir de 2 ans. .

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com

