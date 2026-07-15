Avant-première La Pat’ Patrouille Le film mission Dino 4 Cinémas Theatre Vernon
dimanche 2 août 2026 · 4 Cinémas Theatre · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Avant-première La Pat’ Patrouille Le film mission Dino
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Synopsis
Lorsqu’une mystérieuse tempête surprend leur navire, la Pat’ Patrouille s’échoue sur une île tropicale encore inexplorée… et peuplée de dinosaures ! Ils y rencontrent Rex, un chiot courageux installé sur l’île depuis des années et devenu un véritable expert des dinosaures. Mais leur ennemi de toujours, M.Hellinger, arrive lui aussi sur l’île avec un projet dangereux exploiter ses richesses naturelles en creusant des mines. Ses actions imprudentes déclenchent bientôt l’éruption d’un gigantesque volcan endormi. La Pat’ Patrouille se retrouve alors entraînée dans une série de missions de sauvetage spectaculaires, plus impressionnantes que tout ce qu’elle a connu jusqu’ici. Elle devra arrêter M. Hellinger et sauver l’île avant qu’il ne soit trop tard. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Avant-première La Pat’ Patrouille Le film mission Dino
L’événement Avant-première La Pat’ Patrouille Le film mission Dino Vernon a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Vernon (Eure)
- Ciné atelier LES NOUVELLES AVENTURES DE GROS-POIS ET PETIT-POINT 4 Cinémas Theatre Vernon 19 juillet 2026
- Les rendez-vous de l’été Bébés au musée Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon 21 juillet 2026
- Les rendez-vous de l’été Artistes en herbe Le petit peuple du bassin Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon 22 juillet 2026
- Les rendez-vous de l’été Les jeux du jeudi Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon 23 juillet 2026
- Les rendez-vous de l’été Cinéma en plein air Vernon 24 juillet 2026