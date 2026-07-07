Atelier créatif La Compagnie des Livres Vernon

mercredi 29 juillet 2026 · La Compagnie des Livres · Vernon

Informations pratiques

Vernon

Atelier créatif

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Un atelier manuel et ludique pour explorer la thématique des chiens. .

La Compagnie des Livres 76 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 27 33 lacompagniedeslivres@hotmail.com

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English : Atelier créatif

L’événement Atelier créatif Vernon a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération