Visite-théâtralisée La soirée des Princes Château de Bizy Vernon jeudi 6 août 2026.

Vernon

Visite-théâtralisée La soirée des Princes

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 21:00:00

fin : 2026-08-06 23:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-21

Quand les imaginaires réveillent les allées du parc comme les couloirs du château, c’est que les grillons ont débuté leur concert crépusculaire. Alors les bougies s’allument les unes après les autres et les pages de la grande histoire royale et impériale s’animent comme si les autrefois redevaient présents. Mais quel est donc celui qui semble les convoquer comme on entre en scène, quel est donc ce fantasque personnage qui murmure l’histoire et entremêle les histoires, quel est donc ce majordome d’un soir qui ouvre avec vous les

portes dérobées du théâtre qui n’est jamais très loin?

Vous voilà les invités d’un moment unique qui fait danser ensemble tous les temps, guidé par notre comédien Thomas VOLATIER .

Visite théâtralisée, avec illuminations et éclairage à la bougie.

Conseillé à partir de 13 ans.

Parc ouvert de 19h30 à 21h Pique-nique autorisé. .

Château de Bizy Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 12 14 60 25 chateaudebizy@gmail.com

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English : Visite-théâtralisée La soirée des Princes

L’événement Visite-théâtralisée La soirée des Princes Vernon a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération