Les rendez-vous de l’été Visites guidées Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon samedi 25 juillet 2026.

Vernon

Les rendez-vous de l’été Visites guidées

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-02 2026-08-22

Cet été, le Musée Blanche Hoschedé-Monet vous propose un cycle de visites guidées thématiques passionnantes pour découvrir ses riches collections.

Au programme

– Samedi 25 juillet 2026 Exposition La mémoire du limon

– Dimanche 02 août 2026 Les collections impressionnistes

– Samedi 22 août 2026 La collection d’art animalier .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05

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English : Les rendez-vous de l’été Visites guidées

L’événement Les rendez-vous de l’été Visites guidées Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération