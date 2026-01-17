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Les rendez-vous de l’été Visites guidées Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon

Les rendez-vous de l’été Visites guidées Musée Blanche Hoschedé-Monet Vernon samedi 25 juillet 2026.

Lieu
Musée Blanche Hoschedé-Monet
Adresse
12 rue du Pont
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Tarif

Vernon

Les rendez-vous de l’été Visites guidées

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25 2026-08-02 2026-08-22

Cet été, le Musée Blanche Hoschedé-Monet vous propose un cycle de visites guidées thématiques passionnantes pour découvrir ses riches collections.

Au programme
– Samedi 25 juillet 2026 Exposition La mémoire du limon
– Dimanche 02 août 2026 Les collections impressionnistes
– Samedi 22 août 2026 La collection d’art animalier   .

Musée Blanche Hoschedé-Monet 12 rue du Pont Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 79 05 

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English : Les rendez-vous de l’été Visites guidées

L’événement Les rendez-vous de l’été Visites guidées Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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