Les rendez-vous de l’été Fête de quartier des Valmeux Vernon
Les rendez-vous de l’été Fête de quartier des Valmeux Vernon vendredi 7 août 2026.
Vernon
Les rendez-vous de l’été Fête de quartier des Valmeux
City stade des Valmeux Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 13:30:00
fin : 2026-08-07 22:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Animations, jeux, structures gonflables et terrasse d’été pour une journée placée sous le signe du partage. .
City stade des Valmeux Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 54 84 11
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English : Les rendez-vous de l’été Fête de quartier des Valmeux
L’événement Les rendez-vous de l’été Fête de quartier des Valmeux Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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