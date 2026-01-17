Les rendez-vous de l’été Fête de quartier des Valmeux Vernon vendredi 7 août 2026.

Vernon

Les rendez-vous de l’été Fête de quartier des Valmeux

City stade des Valmeux Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 13:30:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Animations, jeux, structures gonflables et terrasse d’été pour une journée placée sous le signe du partage. .

City stade des Valmeux Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 54 84 11

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English : Les rendez-vous de l’été Fête de quartier des Valmeux

L’événement Les rendez-vous de l’été Fête de quartier des Valmeux Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération