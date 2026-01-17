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Les rendez-vous de l’été Fête de quartier des Valmeux Vernon

Les rendez-vous de l’été Fête de quartier des Valmeux Vernon vendredi 7 août 2026.

Adresse
City stade des Valmeux
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
13:30:00
Tarif

Vernon

Les rendez-vous de l’été Fête de quartier des Valmeux

City stade des Valmeux Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 13:30:00
fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :
2026-08-07

Animations, jeux, structures gonflables et terrasse d’été pour une journée placée sous le signe du partage.   .

City stade des Valmeux Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 54 84 11 

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English : Les rendez-vous de l’été Fête de quartier des Valmeux

L’événement Les rendez-vous de l’été Fête de quartier des Valmeux Vernon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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