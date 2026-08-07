Les rendez-vous de l’été Tournoi national féminin P1000 Tennis Club de Vernon Vernon
vendredi 4 septembre 2026 · Tennis Club de Vernon · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Les rendez-vous de l’été Tournoi national féminin P1000
Tennis Club de Vernon Route de Giverny Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:30:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Le Tennis Club de Vernon vous invite à la soirée de lancement du dispositif Jeu Santé & Match Le tennis sur ordonnance . Ce programme vise à accompagner les femmes en traitement (ou dans les 6 mois post-traitement) d’un cancer du sein vers une reprise ou un maintien de l’activité physique adapté. .
Tennis Club de Vernon Route de Giverny Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 21 23 32 tcvernon@fft.fr
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English : Les rendez-vous de l’été Tournoi national féminin P1000
L’événement Les rendez-vous de l’été Tournoi national féminin P1000 Vernon a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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