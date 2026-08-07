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AGENDA · Vernon

Les rendez-vous de l’été Tournoi national féminin P1000 Tennis Club de Vernon Vernon

vendredi 4 septembre 2026 · Tennis Club de Vernon · Vernon

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Tennis Club de Vernon
Adresse
Route de Giverny
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Les rendez-vous de l’été Tournoi national féminin P1000

Tennis Club de Vernon Route de Giverny Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:30:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04

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Tennis Club de Vernon Route de Giverny Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 21 23 32  tcvernon@fft.fr

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English : Les rendez-vous de l’été Tournoi national féminin P1000

L’événement Les rendez-vous de l’été Tournoi national féminin P1000 Vernon a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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