Noé Studio La Pat’ Patrouille Le film mission Dino 4 Cinémas Theatre Vernon

Informations pratiques

Vernon

Noé Studio La Pat’ Patrouille Le film mission Dino

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-08

Pour rendre ce moment encore plus magique, une animation spéciale sur grand écran vous attend juste avant le début du film ! De quoi ravir les petits comme les grands enfants. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Noé Studio La Pat’ Patrouille Le film mission Dino

L’événement Noé Studio La Pat’ Patrouille Le film mission Dino Vernon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération