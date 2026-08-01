Noé Studio La Pat’ Patrouille Le film mission Dino 4 Cinémas Theatre Vernon
samedi 8 août 2026 · 4 Cinémas Theatre · Vernon
Informations pratiques
Vernon
Noé Studio La Pat’ Patrouille Le film mission Dino
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-08
Pour rendre ce moment encore plus magique, une animation spéciale sur grand écran vous attend juste avant le début du film ! De quoi ravir les petits comme les grands enfants. .
4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Noé Studio La Pat’ Patrouille Le film mission Dino
L’événement Noé Studio La Pat’ Patrouille Le film mission Dino Vernon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
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