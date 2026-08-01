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AGENDA · Vernon

Noé Studio La Pat’ Patrouille Le film mission Dino 4 Cinémas Theatre Vernon

samedi 8 août 2026 · 4 Cinémas Theatre · Vernon

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
4 Cinémas Theatre
Adresse
1 place de Paris
Ville
27200 Vernon
Département
Eure
Tarif

Vernon

Noé Studio La Pat’ Patrouille Le film mission Dino

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-08

Pour rendre ce moment encore plus magique, une animation spéciale sur grand écran vous attend juste avant le début du film ! De quoi ravir les petits comme les grands enfants.   .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie  

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English : Noé Studio La Pat’ Patrouille Le film mission Dino

L’événement Noé Studio La Pat’ Patrouille Le film mission Dino Vernon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération

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