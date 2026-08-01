Soirée pyjama La Pat’ Patrouille Le film mission Dino 4 Cinémas Theatre Vernon

Informations pratiques

Vernon

Soirée pyjama La Pat’ Patrouille Le film mission Dino

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 20:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Dress code pyjama plaid doudou

Animation interactive sur grand écran avant le film

Rencontre avec Marcus et Chase en début de séance grâce à Stark Anim’Action Association

Synopsis

Lorsqu’une mystérieuse tempête surprend leur navire, la Pat’ Patrouille s’échoue sur une île tropicale encore inexplorée… et peuplée de dinosaures ! Ils y rencontrent Rex, un chiot courageux installé sur l’île depuis des années et devenu un véritable expert des dinosaures. Mais leur ennemi de toujours, M.Hellinger, arrive lui aussi sur l’île avec un projet dangereux exploiter ses richesses naturelles en creusant des mines. Ses actions imprudentes déclenchent bientôt l’éruption d’un gigantesque volcan endormi. La Pat’ Patrouille se retrouve alors entraînée dans une série de missions de sauvetage spectaculaires, plus impressionnantes que tout ce qu’elle a connu jusqu’ici. Elle devra arrêter M. Hellinger et sauver l’île avant qu’il ne soit trop tard. .

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Soirée pyjama La Pat’ Patrouille Le film mission Dino

L’événement Soirée pyjama La Pat’ Patrouille Le film mission Dino Vernon a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération