Club du Bourg, Bibliothèque Bourg-L’Évesque, Rennes
mardi 3 novembre 2026 · Bibliothèque Bourg-L'Évesque · Rennes
Informations pratiques
Club du Bourg Mardi 3 novembre, 18h00 Bibliothèque Bourg-L’Évesque Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-03T18:00:00+01:00 – 2026-11-03T19:30:00+01:00
Fin : 2026-11-03T18:00:00+01:00 – 2026-11-03T19:30:00+01:00
On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de coeur de livres, films, ou musique. Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.
Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 35 http://bibliotheques.rennes.fr
Club de lecture
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