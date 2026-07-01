Club Jeux Rue des Huguets Saint-Didier-sur-Chalaronne
lundi 13 juillet 2026 · Rue des Huguets · Saint-Didier-sur-Chalaronne
Informations pratiques
Saint-Didier-sur-Chalaronne
Club Jeux
Rue des Huguets Centre culturel Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13 16:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-31
Venez rejoindre le Club Jeux ! Des jeux de société ou de plateau et bonne humeur sont au rendez-vous !
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Rue des Huguets Centre culturel Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 91 09 mediatheque@st-didier-chalaronne.org
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English :
Come and join the Club Jeux! Board games, board games and lots of fun!
L’événement Club Jeux Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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