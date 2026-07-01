Club Jeux Rue des Huguets Saint-Didier-sur-Chalaronne

Informations pratiques

Saint-Didier-sur-Chalaronne

Club Jeux

Rue des Huguets Centre culturel Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 14:00:00

fin : 2026-07-13 16:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-27 2026-08-31

Venez rejoindre le Club Jeux ! Des jeux de société ou de plateau et bonne humeur sont au rendez-vous !

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Rue des Huguets Centre culturel Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 91 09 mediatheque@st-didier-chalaronne.org

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English :

Come and join the Club Jeux! Board games, board games and lots of fun!

L’événement Club Jeux Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Val de Saône Centre