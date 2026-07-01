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AGENDA · Saint-Didier-sur-Chalaronne

Club Jeux Rue des Huguets Saint-Didier-sur-Chalaronne

lundi 13 juillet 2026 · Rue des Huguets · Saint-Didier-sur-Chalaronne

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Rue des Huguets
Adresse
Centre culturel
Ville
01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne
Département
Ain
Tarif

Saint-Didier-sur-Chalaronne

Club Jeux

Rue des Huguets Centre culturel Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-13 16:00:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-31

Venez rejoindre le Club Jeux ! Des jeux de société ou de plateau et bonne humeur sont au rendez-vous !
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Rue des Huguets Centre culturel Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 04 91 09  mediatheque@st-didier-chalaronne.org

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English :

Come and join the Club Jeux! Board games, board games and lots of fun!

L’événement Club Jeux Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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