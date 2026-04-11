Saint-Didier-sur-Chalaronne

Visite d’une brasserie locale et dégustation de bières

49, rue du plateau de Challes Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

La bière qui questionne la biodiversité ! Venez découvrir cette brasserie qui a la volonté de fabriquer une variété de bières artisanales de qualité qui respectent la nature en étant notamment issus d’une agriculture biologique.

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49, rue du plateau de Challes Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68

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English :

The beer that questions biodiversity! Come and discover this brewery, which aims to produce a variety of quality craft beers that respect nature, in particular through organic farming.

L’événement Visite d’une brasserie locale et dégustation de bières Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-05-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre