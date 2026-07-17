La Grande Dictée #4 Salle la Chalaronne Saint-Didier-sur-Chalaronne

Informations pratiques

Saint-Didier-sur-Chalaronne

La Grande Dictée #4

Salle la Chalaronne Place du 19 mars 1962 Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Retournez en enfance avec l’épreuve phare des classes de primaire la dictée ! Munissez-vous de votre stylo porte-bonheur, les feuilles seront distribuées à 20h15 tapantes sur les bureaux de la salle La Chalaronne . Toutes les fautes compteront !

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Salle la Chalaronne Place du 19 mars 1962 Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 20 68 tourisme-ot1@ccvsc01.org

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English :

Take a trip back to your childhood with the flagship activity of elementary school: the dictation! Grab your lucky pen—the sheets will be handed out at 8:15 p.m. sharp on the desks in the “La Chalaronne” room. Every mistake counts!

L’événement La Grande Dictée #4 Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre