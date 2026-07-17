Les Lavoirs illustration d’une sauvegarde Hall du centre culturel Saint-Didier-sur-Chalaronne

Informations pratiques

Saint-Didier-sur-Chalaronne

Les Lavoirs illustration d’une sauvegarde

Hall du centre culturel 1 place de la Culture Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Saint-Didier-sur-Chalaronne est dotée de 3 lavoirs et, début des années 2020, ils sont en sursis. Un projet de démolition est même annoncé.

.

Hall du centre culturel 1 place de la Culture Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 73 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saint-Didier-sur-Chalaronne has three washhouses, and as of the early 2020s, their future is uncertain. A demolition plan has even been announced.

L’événement Les Lavoirs illustration d’une sauvegarde Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre