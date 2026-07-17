Les Lavoirs illustration d’une sauvegarde Hall du centre culturel Saint-Didier-sur-Chalaronne
samedi 19 septembre 2026 · Hall du centre culturel · Saint-Didier-sur-Chalaronne
Informations pratiques
Saint-Didier-sur-Chalaronne
Les Lavoirs illustration d’une sauvegarde
Hall du centre culturel 1 place de la Culture Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Saint-Didier-sur-Chalaronne est dotée de 3 lavoirs et, début des années 2020, ils sont en sursis. Un projet de démolition est même annoncé.
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Hall du centre culturel 1 place de la Culture Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 73 37
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English :
Saint-Didier-sur-Chalaronne has three washhouses, and as of the early 2020s, their future is uncertain. A demolition plan has even been announced.
L’événement Les Lavoirs illustration d’une sauvegarde Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Val de Saône Centre