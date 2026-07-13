Théâtre de la compagnie « Eh ! Si on jouait ? » place des halles Saint-Didier-sur-Chalaronne
vendredi 30 octobre 2026 · place des halles · Saint-Didier-sur-Chalaronne
Informations pratiques
Saint-Didier-sur-Chalaronne
Théâtre de la compagnie « Eh ! Si on jouait ? »
place des halles Salle de théâtre du foyer Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 20:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-30 2026-11-06 2026-11-13
Venez découvrir le nouveau spectacle de la Compagnie « Eh ! Si on jouait ? » !
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place des halles Salle de théâtre du foyer Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 50 67 17 31
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English :
Come and discover the new show by the Compagnie « Eh! Si on jouait? »!
L’événement Théâtre de la compagnie « Eh ! Si on jouait ? » Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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