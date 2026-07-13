Fantasy en Beaujolais « … et puis renaître » Place des Halles Saint-Didier-sur-Chalaronne
vendredi 9 octobre 2026 · Place des Halles · Saint-Didier-sur-Chalaronne
Informations pratiques
Saint-Didier-sur-Chalaronne
Fantasy en Beaujolais « … et puis renaître »
Place des Halles Halle Chamerat, Maison des sociétés, théâtre, mediathèque Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-09
12ᵉ édition du salon du livre et de l’imaginaire dédié à la fantasy, science-fiction et fantastique. Rencontres avec auteurs et illustrateurs, dédicaces, concerts, jeux de rôle, expositions… Un week-end immersif pour tous les âges à 20 minutes de Mâcon.
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Place des Halles Halle Chamerat, Maison des sociétés, théâtre, mediathèque Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 89 09 85 contact@fantasyenbeaujolais.fr
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English :
12? edition of the book fair dedicated to fantasy, science fiction and fantasy. Meetings with authors and illustrators, book signings, concerts, role-playing games, exhibitions? An immersive weekend for all ages, 20 minutes from Mâcon.
L’événement Fantasy en Beaujolais « … et puis renaître » Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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