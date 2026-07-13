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Fantasy en Beaujolais « … et puis renaître » Place des Halles Saint-Didier-sur-Chalaronne

vendredi 9 octobre 2026 · Place des Halles · Saint-Didier-sur-Chalaronne

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Place des Halles
Adresse
Halle Chamerat, Maison des sociétés, théâtre, mediathèque
Ville
01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne
Département
Ain
Tarif

Saint-Didier-sur-Chalaronne

Fantasy en Beaujolais « … et puis renaître »

Place des Halles Halle Chamerat, Maison des sociétés, théâtre, mediathèque Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-09

12ᵉ édition du salon du livre et de l’imaginaire dédié à la fantasy, science-fiction et fantastique. Rencontres avec auteurs et illustrateurs, dédicaces, concerts, jeux de rôle, expositions… Un week-end immersif pour tous les âges à 20 minutes de Mâcon.
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Place des Halles Halle Chamerat, Maison des sociétés, théâtre, mediathèque Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 89 09 85  contact@fantasyenbeaujolais.fr

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English :

12? edition of the book fair dedicated to fantasy, science fiction and fantasy. Meetings with authors and illustrators, book signings, concerts, role-playing games, exhibitions? An immersive weekend for all ages, 20 minutes from Mâcon.

L’événement Fantasy en Beaujolais « … et puis renaître » Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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