Informations pratiques

Saint-Didier-sur-Chalaronne

Fantasy en Beaujolais « … et puis renaître »

Place des Halles Halle Chamerat, Maison des sociétés, théâtre, mediathèque Saint-Didier-sur-Chalaronne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-09

12ᵉ édition du salon du livre et de l’imaginaire dédié à la fantasy, science-fiction et fantastique. Rencontres avec auteurs et illustrateurs, dédicaces, concerts, jeux de rôle, expositions… Un week-end immersif pour tous les âges à 20 minutes de Mâcon.

.

Place des Halles Halle Chamerat, Maison des sociétés, théâtre, mediathèque Saint-Didier-sur-Chalaronne 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 89 09 85 contact@fantasyenbeaujolais.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

12? edition of the book fair dedicated to fantasy, science fiction and fantasy. Meetings with authors and illustrators, book signings, concerts, role-playing games, exhibitions? An immersive weekend for all ages, 20 minutes from Mâcon.

L’événement Fantasy en Beaujolais « … et puis renaître » Saint-Didier-sur-Chalaronne a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Val de Saône Centre