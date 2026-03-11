Club Lecture Biars-sur-Cère
Club Lecture Biars-sur-Cère lundi 20 avril 2026.
Club Lecture
94 Avenue de la République Biars-sur-Cère Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 18:00:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-04-20 2026-05-19 2026-06-30
Et si chaque mois, on se partageait nos lectures ? Venez parler de vos dernières découvertes littéraires, tous genres confondus, avec Etienne !
Tout public, sur réservation
Et si chaque mois, on se partageait nos lectures ? Venez parler de vos dernières découvertes littéraires, tous genres confondus, avec Etienne !
Tout public, sur réservation
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94 Avenue de la République Biars-sur-Cère 46130 Lot Occitanie +33 5 65 38 03 79
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English :
What if every month, we shared our reads? Come and talk about your latest literary discoveries, across all genres, with Etienne!
All publics, by reservation
L’événement Club Lecture Biars-sur-Cère a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Vallée de la Dordogne