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Club lecture Place des Halles Coulonges-sur-l’Autize

mercredi 8 juillet 2026 · Place des Halles · Coulonges-sur-l'Autize

Club lecture Place des Halles Coulonges-sur-l’Autize

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Place des Halles
Adresse
Bibliothèque
Ville
79160 Coulonges-sur-l'Autize
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Coulonges-sur-l’Autize

Club lecture

Place des Halles Bibliothèque Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 18:00:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Rencontres, échanges et discussions entre passionnés de lecture,
présentation de livres coups de coeur , à la bibliothèque.   .

Place des Halles Bibliothèque Coulonges-sur-l’Autize 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 06 14 47  bibliotheque@coulongessurlautize.com

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English : Club lecture

L’événement Club lecture Coulonges-sur-l’Autize a été mis à jour le 2026-06-30 par CC Val de Gâtine

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