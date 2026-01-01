Club lecture le temps de lire Thann

Club lecture le temps de lire

8 rue Anatole Jacquot Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-01-30 17:00:00

fin : 2026-05-29 19:00:00

Date(s) :

2026-01-30 2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26

Le Temps de lire transforme la lecture en moment de partage. Autour de livres choisis, les participants échangent leurs ressentis et découvrent ensemble le plaisir d’une aventure littéraire collective.

À travers le Temps de lire, les médiathèques proposent une expérience littéraire conviviale. Chaque rencontre mêle lectures, échanges, découvertes de classiques, jeux autour des livres et coups de cœur partagés, pour prendre le temps de se retrouver autour de la littérature. .

8 rue Anatole Jacquot Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 73 20 mediatheque-thann@cc-thann-cernay.fr

English :

Le Temps de lire transforms reading into a moment of sharing. Around selected books, participants exchange their feelings and discover together the pleasure of a collective literary adventure.

