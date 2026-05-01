CLUB LECTURE Palavas-les-Flots
CLUB LECTURE Palavas-les-Flots samedi 30 mai 2026.
Palavas-les-Flots
CLUB LECTURE
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
16h
Club de lecture ados/Adultes
Thème la transmission familiale
Médiathèque municipale Saint-Exupéry
Gratuit sur réservation
Infos et réservations 04 67 50 42 49 .
44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49
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English : CLUB LECTURE
16h
Teen/Adult Book Club
Theme: family transmission
L’événement CLUB LECTURE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34