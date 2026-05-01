Palavas-les-Flots

CLUB LECTURE

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

16h

Club de lecture ados/Adultes

Thème la transmission familiale

Médiathèque municipale Saint-Exupéry

Gratuit sur réservation

Infos et réservations 04 67 50 42 49 .

44 avenue de l’étang du Grec Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 42 49

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English : CLUB LECTURE

16h

Teen/Adult Book Club

Theme: family transmission

L’événement CLUB LECTURE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-04-25 par 34 ADT34