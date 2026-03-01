Club lecture Mairie de Plougasnou Plougasnou

Club lecture

Mairie de Plougasnou 17 Rue François Charles Plougasnou Finistère

Début : 2026-03-19 17:00:00

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Club lecteur ouvert à tous, pour adulte. Gwénaëlle présentera 4 ou 5 livres (romans, policiers, Bd’s adultes…) et les participants pourront également présenter leurs coups de cœur s’ils le souhaitent.

Une rencontre autour des livres pour échanger des conseils de lecture. Inscriptions par téléphone auprès de la Bibliothèque. 15 personnes maximum. .

Mairie de Plougasnou 17 Rue François Charles Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 2 98 67 31 26

