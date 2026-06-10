Club nature Ado avec le CPIE Place du Général de Gaulle Vouhé mercredi 8 juillet 2026.

Vouhé

Club nature Ado avec le CPIE

Place du Général de Gaulle Mairie Vouhé Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-10-14

Date(s) :

2026-07-08 2026-10-14 2026-12-16

Club nature pour les ados et animé par le CPIE .

Place du Général de Gaulle Mairie Vouhé 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44 nicolas@cpie79.fr

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English : Club nature Ado avec le CPIE

L’événement Club nature Ado avec le CPIE Vouhé a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Val de Gâtine