Club nature Ado avec le CPIE Place du Général de Gaulle Vouhé
Club nature Ado avec le CPIE Place du Général de Gaulle Vouhé mercredi 8 juillet 2026.
Vouhé
Club nature Ado avec le CPIE
Place du Général de Gaulle Mairie Vouhé Deux-Sèvres
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-10-14
Date(s) :
2026-07-08 2026-10-14 2026-12-16
Club nature pour les ados et animé par le CPIE .
Place du Général de Gaulle Mairie Vouhé 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44 nicolas@cpie79.fr
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English : Club nature Ado avec le CPIE
L’événement Club nature Ado avec le CPIE Vouhé a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Val de Gâtine