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Club nature Ado avec le CPIE Place du Général de Gaulle Vouhé

Club nature Ado avec le CPIE Place du Général de Gaulle Vouhé

Club nature Ado avec le CPIE Place du Général de Gaulle Vouhé mercredi 8 juillet 2026.

Lieu : Place du Général de Gaulle

Adresse : Mairie

Ville : 79310 Vouhé

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Vouhé

Club nature Ado avec le CPIE

Place du Général de Gaulle Mairie Vouhé Deux-Sèvres

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-10-14

Date(s) :
2026-07-08 2026-10-14 2026-12-16

Club nature pour les ados et animé par le CPIE   .

Place du Général de Gaulle Mairie Vouhé 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 69 01 44  nicolas@cpie79.fr

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English : Club nature Ado avec le CPIE

L’événement Club nature Ado avec le CPIE Vouhé a été mis à jour le 2026-06-10 par CC Val de Gâtine