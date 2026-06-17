Repas champêtre du 13 juillet Vouhé
Repas champêtre du 13 juillet Vouhé lundi 13 juillet 2026.
Vouhé
Repas champêtre du 13 juillet
Stade Vouhé Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Repas organisé par la municipalité de Vouhé
Pensez à vous inscrire au traditionnel repas champêtre du13 juillet et venez passer un moment convivial. .
Stade Vouhé 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 70 61 33
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English : Repas champêtre du 13 juillet
L’événement Repas champêtre du 13 juillet Vouhé a été mis à jour le 2026-06-17 par CC Val de Gâtine