Vouhé

Repas champêtre du 13 juillet

Stade Vouhé Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Repas organisé par la municipalité de Vouhé

Pensez à vous inscrire au traditionnel repas champêtre du13 juillet et venez passer un moment convivial. .

Stade Vouhé 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 70 61 33

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English : Repas champêtre du 13 juillet

L’événement Repas champêtre du 13 juillet Vouhé a été mis à jour le 2026-06-17 par CC Val de Gâtine