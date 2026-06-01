CLUB NATURE Frossay
CLUB NATURE Frossay mercredi 10 juin 2026.
Frossay
CLUB NATURE
Route des Carris Frossay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-24 16:00:00
Date(s) :
2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01
Club Nature Quai Vert
Aiguiser la curiosité des enfants, leur apprendre à connaître et respecter la nature, voilà le projet du Club Nature du Quai Vert.
Encadrés par un animateur nature, les aventuriers en herbe observent, expérimentent, créent, et découvrent leur environnement au fil des séances et des saisons.
Dés 6 ans, ados, adultes et familles.
Tous les mercredis de 14h00 à 16h00 en période scolaire d’avril à fin juin.
Au programme
13 mai Renouer avec le vivant
20 mai Les petites bêtes du jardin
27 mai Atelier jardinage
3 juin Le gîte et le couvert
10 juin Art en nature
17 juin Balade au cœur du Migron
24 juin Les petites bêtes du jardin
1er juillet Kermesse végétale
Réservation au 02 28 53 51 62.
Quai Vert, Route des Carris, Le Migron à Frossay. Plus d’informations sur quai-vert.com. .
Route des Carris Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 51 62 contact@quai-vert.com
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English :
L’événement CLUB NATURE Frossay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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