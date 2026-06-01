Frossay

CLUB NATURE

Route des Carris Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:00:00

fin : 2026-06-24 16:00:00

Date(s) :

2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01

Club Nature Quai Vert

Aiguiser la curiosité des enfants, leur apprendre à connaître et respecter la nature, voilà le projet du Club Nature du Quai Vert.

Encadrés par un animateur nature, les aventuriers en herbe observent, expérimentent, créent, et découvrent leur environnement au fil des séances et des saisons.

Dés 6 ans, ados, adultes et familles.

Tous les mercredis de 14h00 à 16h00 en période scolaire d’avril à fin juin.

Au programme

13 mai Renouer avec le vivant

20 mai Les petites bêtes du jardin

27 mai Atelier jardinage

3 juin Le gîte et le couvert

10 juin Art en nature

17 juin Balade au cœur du Migron

24 juin Les petites bêtes du jardin

1er juillet Kermesse végétale

Réservation au 02 28 53 51 62.

Quai Vert, Route des Carris, Le Migron à Frossay. Plus d’informations sur quai-vert.com. .

Route des Carris Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 51 62 contact@quai-vert.com

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English :

L’événement CLUB NATURE Frossay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin