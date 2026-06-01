CONCERTS À LA CALE SAUVAGE Square de la Chaussée Frossay vendredi 19 juin 2026.

Frossay

CONCERTS À LA CALE SAUVAGE

Square de la Chaussée Le Migron Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 18:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

18h30: 1ère partie de la soirée Venez profiter d’un groupe local Roiboos qui nous donne rdv pour une pause pop rock soul !

21h00: 2ème partie de la soirée Kornog Hills, Groupe de rock celtique breton vous embarque dans un voyage musical où l’énergie du rock fusionne avec la puissance des traditions celtiques.

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Square de la Chaussée Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 45 64 camping@la-cale-sauvage.com

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English :

L’événement CONCERTS À LA CALE SAUVAGE Frossay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin