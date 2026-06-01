CONCERT MARION BOULOISEAU ET SES ÉLÈVES Route des Carris Frossay
CONCERT MARION BOULOISEAU ET SES ÉLÈVES Route des Carris Frossay samedi 27 juin 2026.
Frossay
CONCERT MARION BOULOISEAU ET SES ÉLÈVES
Route des Carris Le Migron Frossay Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 16:30:00
fin : 2026-06-27 18:30:00
Date(s) :
2026-06-27
Marion Bouloiseau et ses é
Reprises accompagnées par un piano, guitare et/ou percussions
Entrée libre, paiement au chapeau .
Route des Carris Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 51 62 contact@quai-vert.com
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English :
L’événement CONCERT MARION BOULOISEAU ET SES ÉLÈVES Frossay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin
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