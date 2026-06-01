CONCERT MARION BOULOISEAU ET SES ÉLÈVES Route des Carris Frossay samedi 27 juin 2026.

Frossay

CONCERT MARION BOULOISEAU ET SES ÉLÈVES

Route des Carris Le Migron Frossay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 16:30:00

fin : 2026-06-27 18:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Marion Bouloiseau et ses é

Reprises accompagnées par un piano, guitare et/ou percussions

Entrée libre, paiement au chapeau .

Route des Carris Le Migron Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 53 51 62 contact@quai-vert.com

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English :

L’événement CONCERT MARION BOULOISEAU ET SES ÉLÈVES Frossay a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Saint Brevin