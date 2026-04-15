Club Robot Bibliothèque Triangle Rennes
Club Robot Bibliothèque Triangle Rennes mercredi 22 avril 2026.
Club Robot Bibliothèque Triangle Rennes 22 avril – 17 juin, certains mercredis
Fabrication, programmation et robotique
Tous les mois, les robots pédagogiques ouvrent les portes du codage aux ados en quête de défis et aux familles pour des temps d’apprentissage parent-enfant agréables.
Enfants & ados à partir de 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-22T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-17T17:30:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93
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