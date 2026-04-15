Club Robot Bibliothèque Triangle Rennes 22 avril – 17 juin, certains mercredis

Fabrication, programmation et robotique

Tous les mois, les robots pédagogiques ouvrent les portes du codage aux ados en quête de défis et aux familles pour des temps d’apprentissage parent-enfant agréables.

Enfants & ados à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-22T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-17T17:30:00.000+02:00

1

http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

