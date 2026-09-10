Club sciences ?=+ Séquoia Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-30 14:30 – 16:30

Gratuit : non De 0 à 100€ en fonction du quotient familial Jeune Public – Age minimum : 6 et Age maximum : 12

Le premier trimestre du club ?=+ pour les 6-12 ans se tiendra du 16 septembre au 09 décembre 2026. L’association propose à vos enfants de participer aux Clubs ?=+ tous les mercredis de 14h30 à 16h30 au Séquoia, pôle sciences et environnement – 1, rue Auguste Lepère – 44100 Nantes. 10 séances de 2h sont prévues afin de donner le goût de la démarche scientifique, faite de recherche de vérité, de liberté et d’initiative ! Accompagné·es d’un.e animateur.trice “petits débrouillards”, les jeunes découvriront des activités scientifiques et techniques à travers une approche ludique et développeront un projet thématique. Les enfants s’approprient les expériences proposées, découvrent à leur rythme les différents phénomènes qui nous entourent et voient leurs applications dans la vie quotidienne.Numérique, environnement, architecture, astronomie, vivre ensemble, chimie,… tous les thèmes sont bons pour expérimenter ! InscriptionLes inscriptions se font en ligne, par téléphone ou par courriel. TarifsL’adhésion à l’association est obligatoire pour participer à nos activités.Pour les résidents nantais, une tarification en fonction de votre quotient familial est mis en place. Renseignez-vous auprès de votre CAF pour connaître votre quotient.

Séquoia Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 38 43 90 https://metropole.nantes.fr/lieux-scientifiques sequoia@mairie-nantes.fr https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/events/nantes-club-sciences-pour-les-6-12-ans-trimestre-1-3/



Afficher la carte du lieu Séquoia et trouvez le meilleur itinéraire

