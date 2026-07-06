Club vosgien De Metzeral à Mittlach Metzeral
jeudi 3 septembre 2026 · Metzeral
Informations pratiques
Metzeral
Club vosgien De Metzeral à Mittlach
Place de la Mairie Metzeral Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-03 14:00:00
fin : 2026-09-03 18:00:00
Date(s) :
2026-09-03
3 heures de marche, 10 km, 400 m de dénivelé, difficulté moyenne (2/5).
Jeudi 3 septembre 2026 le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée de METZERAL à MITTLACH par la forêt de Giesenbach, le cimetière militaire du Chêne Millet et de belles vues sur la Wormsa.
Départ à 14 heures place de la Mairie à Metzeral (attention ce n’est pas la gare de Munster comme d’habitude !). 3 heures de marche, 10 km, 400 m de dénivelé, difficulté moyenne (2/5). Guide Jean-Luc PFINGSTAG tel 06 89 61 02 08 jlpfingstag@gmail.com
Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .
Place de la Mairie Metzeral 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 89 61 02 08 jlpfingstag@gmail.com
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English :
3-hour hike, 10 km, 400 m elevation gain, moderate difficulty (2/5).
L’événement Club vosgien De Metzeral à Mittlach Metzeral a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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