Fête de la tarte aux myrtilles Metzeral

Informations pratiques

Metzeral

Fête de la tarte aux myrtilles

Lieu dit Wolfsgasse Metzeral Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 12:00:00

fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Chaque année, le 15 août, la tarte à la myrtille est à l’honneur à Metzeral ! Repas, dégustation, animations musicales avec cors des Alpes, danses et orchestres.

La 33ème édition de la Fête de la Tarte aux myrtilles se tiendra ce15 aout 2026.

Cette belle fête se tient désormais au lieu-dit Wolfsgasse à METZERAL.

Il s’agit d’un lieu bucolique qui se trouve à environ 2 km du centre de Metzeral à la sortie de Metzeral vers Mittlach, quasi en face de l’auberge “les chalets de la Wormsa”.

Mais son thème ne change pas. En effet, depuis 33 ans, cette fête conviviale et familiale célèbre la tarte aux myrtilles, fruit noble des montagnes encerclant la Vallée de Munster dans le Haut Rhin ainsi que les traditions pâtissières et festives de la Vallée de Munster. Elle est devenue un incontournable des célébrations estivales en Alsace et a acquis ses lettres de noblesse au fil des ans.

Dès midi, les musiciens de l’Ilienkopf accueilleront visiteurs, touristes, autochtones et autres gourmands en plein air et donc à la Wolfsgasse à 68 METZERAL, admirablement aménagée et équipée de chapiteaux.

En apéritif, vous pourrez déguster une bière à la myrtille ou une limonade à la myrtille fabriquées dans la vallée de Munster par la Brasserie du Marcaire.

Les musiciens vous serviront ensuite un repas de midi composé de rôti de porc salade vertes et frites. Tout au long de l’après-midi, chacun pourra déguster une bonne tranche de tarte aux myrtilles avec ou sans chantilly. Les tartes aux myrtilles, garanties sauvages, sont préparées artisanalement selon une recette de la Vallée de Munster.

Afin d’allier le plaisir de la bouche au plaisir des yeux et de l’oreille, vous pourrez applaudir des groupes folkloriques dont la réputation n’est plus à faire.

De retour d’une promenade en montagne, estivants en quête de folklore, touristes et villageois pourront se détendre au son des orchestres folkloriques, danser sur les airs de l’Orchestre de la Société de Musique Ilienkopf et déguster à partir du milieu de l’après-midi un flammekueche , préparé et cuit sur place par leurs soins.

En résumé un bel après-midi dans un superbe cadre champêtre à ne pas manquer ! .

Lieu dit Wolfsgasse Metzeral 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 08 75 54 39 president@musique-ilienkopf.fr

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English :

Every year, on August 15th, blueberry tart is honored in Metzeral! Meals, tasting, musical entertainment with alphorn, dances and orchestras.

L’événement Fête de la tarte aux myrtilles Metzeral a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de tourisme de la vallée de Munster