Metzeral

Soirée Saint Nicolas à Metzeral

1 place de la mairie Metzeral Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-04 16:00:00

fin : 2026-12-04 22:00:00

Date(s) :

2026-12-04

Une occasion festive de partager un moment convivial, de découvrir les traditions locales et de profiter d’une ambiance chaleureuse et joyeuse.

Soirée Saint-Nicolas à Metzeral.

Venez célébrer la magie de Saint-Nicolas à Metzeral ! Au programme animations pour petits et grands, rencontre avec Saint-Nicolas, gourmandises et surprises pour toute la famille. Une occasion festive de partager un moment convivial, de découvrir les traditions locales et de profiter d’une ambiance chaleureuse et joyeuse. .

1 place de la mairie Metzeral 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 16 06 28 anthonyfritsch68@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive opportunity to share a convivial moment, discover local traditions and enjoy a warm and cheerful atmosphere.

L’événement Soirée Saint Nicolas à Metzeral Metzeral a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster