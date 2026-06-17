Soirée Saint Nicolas à Metzeral Metzeral
Soirée Saint Nicolas à Metzeral Metzeral vendredi 4 décembre 2026.
Metzeral
Soirée Saint Nicolas à Metzeral
1 place de la mairie Metzeral Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-04 16:00:00
fin : 2026-12-04 22:00:00
Date(s) :
2026-12-04
Une occasion festive de partager un moment convivial, de découvrir les traditions locales et de profiter d’une ambiance chaleureuse et joyeuse.
Soirée Saint-Nicolas à Metzeral.
Venez célébrer la magie de Saint-Nicolas à Metzeral ! Au programme animations pour petits et grands, rencontre avec Saint-Nicolas, gourmandises et surprises pour toute la famille. Une occasion festive de partager un moment convivial, de découvrir les traditions locales et de profiter d’une ambiance chaleureuse et joyeuse. .
1 place de la mairie Metzeral 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 07 16 06 28 anthonyfritsch68@gmail.com
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English :
A festive opportunity to share a convivial moment, discover local traditions and enjoy a warm and cheerful atmosphere.
L’événement Soirée Saint Nicolas à Metzeral Metzeral a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster
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