Club Vosgien Le lac d’Altenweiher Munster

De passage dans la région ? Partez en randonnée avec le Club Vosgien ! Des parcours adaptés à tous, encadrés par des passionnés qui vous feront découvrir les plus beaux coins du territoire en toute sécurité et dans la bonne humeur.

Le Club Vosgien de la Vallée de Munster vous propose une randonnée vers le LAC D’ALTENWEIHER. Ce lac, enchâssé dans son écrin de verdure, entouré du Rainkopf et du Kastelberg, est le plus sauvage de notre Vallée.

Départ à 14 heures place de la Gare à Munster en covoiturage, 3 heures de marche, 6 km, 300 m de dénivelé, difficulté moyenne (2/5).

Guide Sylviane WERNERT tel 06 81 04 55 39 wernert68.s@gmail.com

Pour les non membres d’un Club Vosgien une participation de 5€ est demandée pour l’assurance, 2€ pour les moins de 12 ans. .

Place de la Gare Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 81 04 55 39 wernert68.s@gmail.com

Visiting the region? Go hiking with Club Vosgien! There are routes to suit everyone, supervised by enthusiasts who will help you discover the most beautiful corners of the region in complete safety and good spirits.

