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CLUEDO ET ORIGAMI Bédarieux

CLUEDO ET ORIGAMI Bédarieux mardi 7 juillet 2026.

Adresse : 19 Avenue Abbé Tarroux

Ville : 34600 Bédarieux

Département : Hérault

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : mardi 7 juillet 2026

Tarif :

Bédarieux

CLUEDO ET ORIGAMI

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-25

16h à 18h | Cluedo
Espace d’Art Contemporain
18h30 à 22h30 | Origami, jeux de société et jeux de rôle
16h à 18h | Cluedo
Espace d’Art Contemporain
18h30 à 22h30 | Origami, jeux de société et jeux de rôle   .

19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 48 27 

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English :

16h to 18h | Cluedo
Espace d?Art Contemporain
6:30 pm to 10:30 pm | Origami, board games and role-playing games

L’événement CLUEDO ET ORIGAMI Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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