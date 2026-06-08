CLUEDO ET ORIGAMI Bédarieux
CLUEDO ET ORIGAMI Bédarieux mardi 7 juillet 2026.
Bédarieux
CLUEDO ET ORIGAMI
19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-25
16h à 18h | Cluedo
Espace d’Art Contemporain
18h30 à 22h30 | Origami, jeux de société et jeux de rôle
16h à 18h | Cluedo
Espace d’Art Contemporain
18h30 à 22h30 | Origami, jeux de société et jeux de rôle .
19 Avenue Abbé Tarroux Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 48 27
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English :
16h to 18h | Cluedo
Espace d?Art Contemporain
6:30 pm to 10:30 pm | Origami, board games and role-playing games
L’événement CLUEDO ET ORIGAMI Bédarieux a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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