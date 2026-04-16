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Cluedo familial Brélès

Cluedo familial Brélès jeudi 6 août 2026.

Adresse : Château de Kergroadez

Ville : 29810 Brélès

Département : Finistère

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Brélès

Cluedo familial

Château de Kergroadez Brélès Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Réunissez vos proches pour résoudre un vol commis au château ensemble dans les grandes salles du château. Explorez, découvrez des indices et utilisez votre esprit de déduction pour démasquer le coupable ! A partir de 7 ans.
Un jeu de piste immersif pour passer un super moment ensemble en famille !   .

Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40 

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English : Cluedo familial

L’événement Cluedo familial Brélès a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE

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