Cluedo familial Brélès
Cluedo familial Brélès jeudi 6 août 2026.
Brélès
Cluedo familial
Château de Kergroadez Brélès Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06 19:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Réunissez vos proches pour résoudre un vol commis au château ensemble dans les grandes salles du château. Explorez, découvrez des indices et utilisez votre esprit de déduction pour démasquer le coupable ! A partir de 7 ans.
Un jeu de piste immersif pour passer un super moment ensemble en famille ! .
Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40
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English : Cluedo familial
L’événement Cluedo familial Brélès a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE
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