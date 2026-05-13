Cluedo géant, Centre d’interprétation de la Renaissance, Anet

Cluedo géant Samedi 23 mai, 18h30 Centre d’interprétation de la Renaissance Eure-et-Loir

Tarif : 22€ par personne – Limité à 30 personnes – Âge minimal : 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Le temps d’une soirée exceptionnelle, le CiR vous plonge à la Cour du roi Henri II grâce à un Cluedo géant, où intrigues et jeux de pouvoir se déploieront sous les yeux des participants dans une mise en scène immersive.

Nostradamus, Diane de Poitiers, Catherine de Médicis, croisez les grands personnages de la Cour, interrogez-les, résolvez des énigmes ; et finalement trouvez le coupable !

Centre d’interprétation de la Renaissance 1, place du château, 28260 ANET Anet 28260 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 41 49 09 https://cir-anet.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 41 49 09 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cir-anet.fr »}] Établissement muésographique lié à l’histoire du château d’Anet et ses grands personnages de la Renaissance Stationnement : place PMR juste devant, parking du Friche

Bus : Ligne 5 Linéad arrêt Boxhorn

Le temps d’une soirée exceptionnelle, le CiR vous plonge à la Cour du roi Henri II grâce à un Cluedo géant, où intrigues et jeux de pouvoir se déploieront sous les yeux des participants dans une mise…

© LADS