Cluedo géant du 5 août 2026 Le sabotage de Senelles Rue Clémentine Steef Bias
mercredi 5 août 2026 · Rue Clémentine Steef · Bias
Informations pratiques
Bias
Cluedo géant du 5 août 2026 Le sabotage de Senelles
Rue Clémentine Steef Domaine de Senelles Bias Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 18:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Rendez-vous au 19e siècle Léon de Brondeau ouvre les portes de sa propriété pour partager ses recherches sur l’agronomie et le système d’irrigation novateur qu’il amis en place. Hélas ! cette invention a fait l’objet d’un odieux sabotage.
Durée 2h
Réservation obligatoire, nombre de places limité
Rendez-vous au 19e siècle Léon de Brondeau ouvre les portes de sa propriété pour partager ses recherches sur l’agronomie et le système d’irrigation novateur qu’il amis en place. Hélas ! cette invention a fait l’objet d’un odieux sabotage.
Durée 2h
Réservation obligatoire, nombre de places limité .
Rue Clémentine Steef Domaine de Senelles Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 17 30 accueil@valleedulotetgaronne.fr
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English : Cluedo géant du 5 août 2026 Le sabotage de Senelles
Set in the 19th century, Léon de Brondeau opens the doors of his estate to share his research into agronomy and the innovative irrigation system he has set up. Alas! this invention has been the object of odious sabotage.
Duration: 2 hours
Reservations essential, number of places limited
L’événement Cluedo géant du 5 août 2026 Le sabotage de Senelles Bias a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée du Lot et Garonne
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