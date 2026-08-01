Cluedo géant du 5 août 2026 Le sabotage de Senelles Rue Clémentine Steef Bias

Informations pratiques

Bias

Cluedo géant du 5 août 2026 Le sabotage de Senelles

Rue Clémentine Steef Domaine de Senelles Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 18:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Rendez-vous au 19e siècle Léon de Brondeau ouvre les portes de sa propriété pour partager ses recherches sur l’agronomie et le système d’irrigation novateur qu’il amis en place. Hélas ! cette invention a fait l’objet d’un odieux sabotage.

Durée 2h

Réservation obligatoire, nombre de places limité

Rendez-vous au 19e siècle Léon de Brondeau ouvre les portes de sa propriété pour partager ses recherches sur l’agronomie et le système d’irrigation novateur qu’il amis en place. Hélas ! cette invention a fait l’objet d’un odieux sabotage.

Durée 2h

Réservation obligatoire, nombre de places limité .

Rue Clémentine Steef Domaine de Senelles Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 17 30 accueil@valleedulotetgaronne.fr

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English : Cluedo géant du 5 août 2026 Le sabotage de Senelles

Set in the 19th century, Léon de Brondeau opens the doors of his estate to share his research into agronomy and the innovative irrigation system he has set up. Alas! this invention has been the object of odious sabotage.

Duration: 2 hours

Reservations essential, number of places limited

L’événement Cluedo géant du 5 août 2026 Le sabotage de Senelles Bias a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Vallée du Lot et Garonne