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AGENDA · Plouigneau

Cluedo géant écomusée ker dreger Plouigneau

dimanche 18 octobre 2026 · écomusée ker dreger · Plouigneau

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
écomusée ker dreger
Adresse
4 Rue du 9 Août
Ville
29610 Plouigneau
Département
Finistère
Tarif

Plouigneau

Cluedo géant

écomusée ker dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :
2026-10-18

Un crime a été commis à l’écomusée. Aidez-nous à trouver le coupable !
Tout public à partir de 6 ans   .

écomusée ker dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80 

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English :

L’événement Cluedo géant Plouigneau a été mis à jour le 2026-06-29 par OT BAIE DE MORLAIX

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