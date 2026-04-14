Cluedo géant écomusée ker dreger Plouigneau

Informations pratiques

Plouigneau

Cluedo géant

écomusée ker dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-18 17:00:00

Date(s) :

2026-10-18

Un crime a été commis à l’écomusée. Aidez-nous à trouver le coupable !

Tout public à partir de 6 ans .

écomusée ker dreger 4 Rue du 9 Août Plouigneau 29610 Finistère Bretagne +33 2 98 79 85 80

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English :

L’événement Cluedo géant Plouigneau a été mis à jour le 2026-06-29 par OT BAIE DE MORLAIX