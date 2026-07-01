Cluedo, saison 7 meurtre dans le train du soir Museotrain Semur-en-Vallon

Informations pratiques

Semur-en-Vallon

Cluedo, saison 7 meurtre dans le train du soir

Museotrain La gare Semur-en-Vallon Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-08-21 2026-08-22

Uniquement su réservation

Une enquête inédite attend les visiteurs du soir !

Plongez dans une atmosphère pleine de mystère avec une toute nouvelle enquête imaginée par Justine et Chloé, deux bénévoles passionnées.

Rendez-vous à La Gare (72390 Semur-en-Vallon) pour une soirée d’énigmes et de suspense !

Départ du train à 20h arrivée conseillée à 19h30.

Au programme voyage en train, enquête immersive, retour de nuit en train… et pour clôturer la soirée, un pot de l’amitié vers 23h30.

Le prix de l’entrée est le même que d’habitude, à savoir

Adulte (à partir de 15 ans) 10€

Enfant (de 5 à 14 ans) 7€

Gratuit (enfants moins de 4 ans)

Les places étant limitées, la réservation est obligatoire pour cet événement.

Réservation sur museotrain.fr ou 06 30 84 41 33 .

Museotrain La gare Semur-en-Vallon 72390 Sarthe Pays de la Loire +33 6 30 84 41 33 ccfsv333@gmail.com

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English :

By reservation only

L’événement Cluedo, saison 7 meurtre dans le train du soir Semur-en-Vallon a été mis à jour le 2026-06-30 par Bureau d’information touristique de Vibraye