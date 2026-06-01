Clutchorama, Médiathèque Grand M, Toulouse

Clutchorama Mardi 2 juin, 19h00 Médiathèque Grand M Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-02T19:00:00+02:00 – 2026-06-02T23:00:00+02:00

Pour la sortie du nouveau numéro du magazine Clutch, la traditionnelle Clutcho’ débarque mardi 2 juin de 19h à 23h, cette fois-ci dans trois lieux emblématiques du Mirail : le Centre culturel Alban Minville, les Imaginations Fertiles et la Médiathèque Grand M.

Encore une fois, la richesse et la diversité culturelle du territoire toulousain seront mises en lumière dans une soirée aux multiples propositions : musique, exposition, spectacle vivant, installations, animations, performances artistiques inédites, créateurs locaux ainsi qu’une buvette et un espace restauration.

Toute l’équipe de la Médiathèque Grand M vous attend, pour écouter des lectures en musique, participer à des blind tests, vous révéler en karaoké ou vous trémousser sur Just dance et vous « ambiancer » avec un DJ dont le nom sera bientôt dévoilé…

On s’y retrouve ?

Médiathèque Grand M 37 Avenue de Reynerie, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Mirail / Reynerie / Bellefontaine Haute-Garonne Occitanie 0581917940 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/grand-m Ouverte le 27 mars 2012 sur 1400 m2 dans le quartier du Mirail-Reynerie-Bellefontaine. Métro : ligne A – stations Reynerie ou Bellefontaine

Pour la sortie du nouveau numéro du magazine Clutch, la traditionnelle Clutcho’ débarque mardi 2 juin de 19h à 23h