AGENDA · Rennes
Clytemnestre La Paillette Rennes
mercredi 10 mars 2027 · La Paillette · Rennes
Informations pratiques
Clytemnestre La Paillette Rennes 10 et 11 mars 2027
Une prise de parole musicale donne voix à Clytemnestre, figure mythologique réinterprétée pour questionner violences et pouvoir.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-10T20:00:00.000+01:00
Fin : 2027-03-11T21:15:00.000+01:00
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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes
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