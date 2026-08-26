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Clytemnestre La Paillette Rennes

mercredi 10 mars 2027 · La Paillette · Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 10 mars 2027
Fin
mercredi 10 mars 2027
Lieu
La Paillette
Adresse
6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes
Ville
Rennes

Clytemnestre La Paillette Rennes 10 et 11 mars 2027

Une prise de parole musicale donne voix à Clytemnestre, figure mythologique réinterprétée pour questionner violences et pouvoir.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-03-10T20:00:00.000+01:00
Fin : 2027-03-11T21:15:00.000+01:00

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La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes


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