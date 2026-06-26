Foire scolaire gratuite et solidaire Ferme de Quincé Rennes Mercredi 26 août, 14h00 Ille-et-Vilaine

Le mercredi 26 Août, distribution gratuite de fournitures scolaires de seconde main pour une nouvelle rentrée solidaire à la ferme de quincé.

Pour préparer la rentrée scolaire, la ferme de Quincé organise une foire scolaire gratuite et solidaire le mercredi 26 août.

Pour cette deuxième édition, une grande collecte de dons de fournitures scolaires aura lieu dans le quartier beauregard tout au long du mois d’août (ferme de quincé, maison de quartier Le cadran, ferme de la harpe, centre social Ker yann – toutes les infos sur la collecte sur notre site internet : www.quince.bzh)

Vous avez des fournitures scolaires en bon état qui peuvent servir ? Vous souhaitez compléter le cartable de vos enfants avant la rentrée ? Rendez-vous de 14h à 17h à la ferme de Quincé, quartier beauregard, pour déposer ou récupérer des fournitures (crayons, cahiers, classeurs, trousses, pochettes, effaceurs…). Tout est gratuit.

infos pratiques :

La ferme de Quincé, lieu-dit le haut-quincé, 35000 Rennes

accès à pied, à vélo, en trottinette, en fauteuil, ou en bus :

ligne C4 arrêt Dulac

ligne 12 arrêt Mandela

ligne 52 et 68 arrêt Robiquette

Le chemin du haut quincé est interdit aux voitures, possibilité de stationner au niveau du centre commercial grand quartier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-26T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-26T17:00:00.000+02:00

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Ferme de Quincé Ferme de Quincé, Le Haut Quincé, Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35760 Ille-et-Vilaine



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