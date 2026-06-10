Atelier cyanotype Place de la Mairie Rennes Vendredi 14 août, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Avec Les Archives de Rennes

Les Archives de Rennes vous proposent de révéler votre potentiel artistique en réinterprétant les documents d’archives grâce au cyanotype. Le cyanotype est une technique de développement photographique inventée et utilisée au 19e siècle, surtout dans le domaine professionnel pour reproduire des documents, notamment les plans. Aujourd’hui très en vogue, le cyanotype offre de multiples possibilités de compositions. Imaginez, assemblez, et plongez dans le bleu intense de cette technique pour développer votre créativité et votre création !

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Les Archives de Rennes collectent, classent, conservent, communiquent et mettent en valeur les documents administratifs et historiques de la capitale bretonne. Leur mission est de sensibiliser tous les publics au patrimoine et à sa conservation, y compris le jeune public en proposant des initiations à l’étude d’archives sous forme d’ateliers éducatifs, de jeux, de conférences ou encore d’expositions.

Plus d’infos sur le festival Transat en ville : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-14T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-14T18:30:00.000+02:00

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Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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