Forró na chuva Square de la Touche Rennes
Forró na chuva Square de la Touche Rennes jeudi 13 août 2026.
Forró na chuva Square de la Touche Rennes Jeudi 13 août, 20h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
[Concert – Musiques du monde]
Le groupe vous invite à voyager à travers un répertoire populaire brésilien. Violon, chant, accordéon et percussions sont réunis pour vous offrir une parenthèse ensoleillée. Forró na chuva sonne comme une invitation au partage, au sourire et à la fête.
Pour nous suivre et nous écouter : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-13T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-13T21:15:00.000+02:00
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Square de la Touche 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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