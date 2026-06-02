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Forró na chuva Square de la Touche Rennes

Forró na chuva Square de la Touche Rennes

Forró na chuva Square de la Touche Rennes jeudi 13 août 2026.

Lieu : Square de la Touche

Adresse : 35000 Rennes

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Forró na chuva Square de la Touche Rennes Jeudi 13 août, 20h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Concert – Musiques du monde]

Le groupe vous invite à voyager à travers un répertoire populaire brésilien. Violon, chant, accordéon et percussions sont réunis pour vous offrir une parenthèse ensoleillée. Forró na chuva sonne comme une invitation au partage, au sourire et à la fête.

Pour nous suivre et nous écouter : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-13T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-13T21:15:00.000+02:00

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Square de la Touche 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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