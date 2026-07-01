UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Cuisine paysanne : Du champ à la crêpe, La Basse Cour, Rennes

jeudi 13 août 2026 · La Basse Cour · Rennes

Cuisine paysanne : Du champ à la crêpe, La Basse Cour, Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Lieu
La Basse Cour
Adresse
La Basse Cour, Chemin Robert de Boron
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit, sur inscription

Cuisine paysanne : Du champ à la crêpe Jeudi 13 août, 13h30 La Basse Cour Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T13:30:00+02:00 – 2026-08-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T13:30:00+02:00 – 2026-08-13T16:00:00+02:00

Venez découvrir par la pratique le chemin du blé, du grain à la farine, et de la farine à la crêpe. S’en suivra une petite dégustation des crêpes ainsi préparées. Organisé par le Jardin des Mille Pas, dans le cadre de Cet été à Rennes.

Infos pratiques :
Lieu : La Basse Cour, Chemin Robert de Boron, RENNES
Horaires : 13h30-16h
Gratuit sur inscription

La Basse Cour La Basse Cour, Chemin Robert de Boron Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne
Venez découvrir par la pratique le chemin du blé, du grain à la farine, et de la farine à la crêpe !

Jardin des Mille Pas

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)