Cuisine paysanne : Du champ à la crêpe, La Basse Cour, Rennes
jeudi 13 août 2026 · La Basse Cour · Rennes
Informations pratiques
Cuisine paysanne : Du champ à la crêpe Jeudi 13 août, 13h30 La Basse Cour Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T13:30:00+02:00 – 2026-08-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T13:30:00+02:00 – 2026-08-13T16:00:00+02:00
Venez découvrir par la pratique le chemin du blé, du grain à la farine, et de la farine à la crêpe. S’en suivra une petite dégustation des crêpes ainsi préparées. Organisé par le Jardin des Mille Pas, dans le cadre de Cet été à Rennes.
Infos pratiques :
Lieu : La Basse Cour, Chemin Robert de Boron, RENNES
Horaires : 13h30-16h
Gratuit sur inscription
La Basse Cour La Basse Cour, Chemin Robert de Boron Rennes 35000 Cleunay – Arsenal-Redon Ille-et-Vilaine Bretagne
Venez découvrir par la pratique le chemin du blé, du grain à la farine, et de la farine à la crêpe !
Jardin des Mille Pas
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