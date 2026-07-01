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Sieste musicale et rediffusion d’émissions – Avec Canal B, Place de la Mairie, Rennes

mercredi 12 août 2026 · Place de la Mairie · Rennes

Sieste musicale et rediffusion d’émissions – Avec Canal B, Place de la Mairie, Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
35000 Rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Sieste musicale et rediffusion d’émissions – Avec Canal B Mercredi 12 août, 14h00 Place de la Mairie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T16:00:00+02:00

Le rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer cet été !
Sur la place de la Mairie, tous les mercredis de 14h à 16h, la radio rennaise Canal B vous propose une parenthèse sonore avec sa sieste musicale et une sélection de ses meilleures émissions.

Dès 14h, ne manquez pas les siestes musicales proposées par Canal B ! Un moment de détente et musique pour faire une pause dans votre journée.
A partir de 15h, Canal B installe son plateau radio et vous propose la rediffusion d’une de ses meilleures émissions !

Mercredi 12 août, la série de podcast « Au grand air, les mains dans la terre : éduquer dehors pour grandir et se grandir » sera présentée au public de Transat en ville.
Dans cette mini-série d’entretiens, Nina interroge Régis Morel, animateur socio-culturel et coordinateur de projets d’éducation au vivant au sein de l’association rennaise “Là-haut”, sur l’éducation au grand air et ses bienfaits. Grimpe d’arbres, mandalas dans la nature : doit-on réapprendre à relationner avec le vivant pour aller mieux ? Et si oui, faut-il réserver cette pratique aux enfants ?
Ce podcast a été produit pour La Ligue de l’Enseignement 35, dans le cadre du projet éducatif local (PEL) de la ville de Rennes.

Suvi de la diffusion du podcast “L’Allumette – Terrain d’aventure à Rennes”. Réalisé par Julie Beaufils, volontaire en service civique à la rédaction de Canal B.

Place de la Mairie 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne
Avec Canal B

Jean-Adrien Morandeau

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