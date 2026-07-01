Sieste musicale et rediffusion d’émissions – Avec Canal B, Place de la Mairie, Rennes

Informations pratiques

Sieste musicale et rediffusion d’émissions – Avec Canal B Mercredi 12 août, 14h00 Place de la Mairie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-12T14:00:00+02:00 – 2026-08-12T16:00:00+02:00

Le rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer cet été !

Sur la place de la Mairie, tous les mercredis de 14h à 16h, la radio rennaise Canal B vous propose une parenthèse sonore avec sa sieste musicale et une sélection de ses meilleures émissions.

Dès 14h, ne manquez pas les siestes musicales proposées par Canal B ! Un moment de détente et musique pour faire une pause dans votre journée.

A partir de 15h, Canal B installe son plateau radio et vous propose la rediffusion d’une de ses meilleures émissions !

Mercredi 12 août, la série de podcast « Au grand air, les mains dans la terre : éduquer dehors pour grandir et se grandir » sera présentée au public de Transat en ville.

Dans cette mini-série d’entretiens, Nina interroge Régis Morel, animateur socio-culturel et coordinateur de projets d’éducation au vivant au sein de l’association rennaise “Là-haut”, sur l’éducation au grand air et ses bienfaits. Grimpe d’arbres, mandalas dans la nature : doit-on réapprendre à relationner avec le vivant pour aller mieux ? Et si oui, faut-il réserver cette pratique aux enfants ?

Ce podcast a été produit pour La Ligue de l’Enseignement 35, dans le cadre du projet éducatif local (PEL) de la ville de Rennes.

Suvi de la diffusion du podcast “L’Allumette – Terrain d’aventure à Rennes”. Réalisé par Julie Beaufils, volontaire en service civique à la rédaction de Canal B.

Place de la Mairie 35000 Rennes Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

Avec Canal B

Jean-Adrien Morandeau